Мосгорсуд оставил под стражей 70-летнего ученого Валерия Голубкина, которого обвиняют в госизмене

Решение об аресте, которое ранее принял районный суд, признан законным. По данным источников Интерфакса, Голубкина обвиняют в передаче секретной информации одной из стран НАТО. В Московском физико-техническом институте ранее говорили, что профессор не имел доступа к сведениям, составляющим гостайну.
2021-05-27T15:30:52+03:00
2021-05-27T15:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 27 мая 2021
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