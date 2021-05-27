Мосгорсуд оставил под стражей 70-летнего ученого Валерия Голубкина, которого обвиняют в госизмене

Решение об аресте, которое ранее принял районный суд, признан законным. По данным источников Интерфакса, Голубкина обвиняют в передаче секретной информации одной из стран НАТО. В Московском физико-техническом институте ранее говорили, что профессор не имел доступа к сведениям, составляющим гостайну.