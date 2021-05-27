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15:07, 27 мая 2021

«Коммерсантъ»: Отсутствие интуристов и высокая цена участия снизили интерес к ПМЭФ

Как пишет «Коммерсантъ», изменился и отраслевой состав участников форума — представителей топливно-энергетического комплекса и промышленности во многом заменили компании IT-индустрии, которые рассчитывают на крупные заказы.


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