«Коммерсантъ»: Отсутствие интуристов и высокая цена участия снизили интерес к ПМЭФ

Как пишет «Коммерсантъ», изменился и отраслевой состав участников форума — представителей топливно-энергетического комплекса и промышленности во многом заменили компании IT-индустрии, которые рассчитывают на крупные заказы.
2021-05-27T15:07:54+03:00
2021-05-27T15:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:07, 27 мая 2021
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