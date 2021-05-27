Мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter в общей сложности на 19 миллионов рублей

Суд обвинил Twitter в неудалении запрещенного контента. Речь идет о призывах к участию в несогласованных акциях.
Ранее Twitter уже был оштрафован почти на 9 миллионов рублей.
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Суд обвинил Twitter в неудалении запрещенного контента. Речь идет о призывах к участию в несогласованных акциях.
Ранее Twitter уже был оштрафован почти на 9 миллионов рублей.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…