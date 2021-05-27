Политолог Карбалевич: Истинные причины встречи Путина и Лукашенко не вынесут в публичное пространство

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Я не думаю, что можно ожидать каких-то прорывных решений или громких заявлений. Думаю, что встреча закончится тем же, что и две предыдущие в этом году. То есть никакой содержательной информации о сути переговоров высказано не будет. Если пресс-службы и дадут какую-то информацию, то в самом общем плане, дескать, обсуждали проблемы сотрудничества, интеграции и союзного государства», — пояснил эксперт.

Карбалевич считает, что между руководством России и Белоруссии «идет какой-то жесткий торг по очень важным вопросам, но пока обе стороны не хотят выносить их в публичное пространство».