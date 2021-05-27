В парламенте Армении не исключили введения в стране нового военного положения

Поводом может стать инцидент на границе с Азербайджаном, в рамках которого были взяты в плен шестеро армянских военнослужащих.

Возможность военного положения в Армении будет обсуждаться на закрытом заседании парламентской комиссии по обороне. Ее глава подчеркнул, что причиной может стать дальнейшее обострение на армяно-азербайджанской границе. К слову, введение военного положения, по действующему в стране законодательству, может сорвать парламентские выборы, намеченные на 20 июня.

О самом инциденте в приграничной зоне стало известно утром. Баку обвинил армянских военнослужащих в попытке диверсии на территории Азербайджана. По утверждениям Минобороны страны, плененные хотели заминировать ряд территорий, в том числе дорогу, которая используется для снабжения азербайджанской армии.

В Ереване, в свою очередь, настаивают, что военнослужащие были схвачены во время инженерных работ в приграничной зоне Армении. О том, что они находились на территории республики и не пересекали границу с Азербайджаном, говорил и и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян. Некоторые депутаты из правящего блока в армянском парламенте на этом фоне призвали к реакции на инцидент Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это не первый инцидент за последние недели, произошедший на армяно-азербайджанской границе. В середине мая Ереван обвинил военнослужащих соседней республики в продвижении вглубь Армении на 3,5 км. А на этой неделе Минобороны страны обвинило Баку в гибели армянского военного.