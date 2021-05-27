«Открытая Россия» полностью прекращает деятельность и закрывает отделения в регионах

Как рассказал «Эху Москвы» бывший исполнительный директор организации Андрей Пивоваров, самоликвидация связана с защитой сотрудников.

«Главная причина — это новый закон о нежелательных организациях, который написан четко под нас. Мы не являемся ни нежелательной, ни иностранной организацией, при этом суды и полиция штампуют протоколы против наших участников. Пока это административные, хотя были и уголовные дела. Но после принятия нового закона количество уголовных дел может вырасти в разы. В судах, к сожалению, добиться справедливости сегодня не удается, и людей будут закрывать, поэтому ради безопасности своих членов мы приняли решение о ликвидации», — отметил Пивоваров.

По его словам, бывшие участники «Открытки» не собираются прекращать свою деятельность. «Ничто не мешает нам в личном качестве как гражданам России продолжать деятельность — добиваться тех целей, которые мы считаем правильными, и быть сторонниками Ходорковского. Но структура «Открытой России» ликвидирована сегодняшним решением совета», — заключил Пивоваров.

Полиция связывает «Открытую Россию» с учрежденной предпринимателем Михаилом Ходорковский британской организацией Open Russia Civic Movement, чья деятельность была признана нежелательной. Два года назад ее ликвидировали, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования, однако полиция считает, что ее координаторы продолжают работать в России.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления.

На этом фоне сегодня стало известно о масштабном преследовании членом Либертарианской партии. Полиция пришла с обысками к активистам в трех городах в Москве, Петербурге и Красноярске. Пресс-секретарь незарегистрированной политической организации Надя Ева сказала, что действия силовиков связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время акции 23-го января в поддержку политика Алексея Навального.

По версии следствия, протестующие перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, что привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций. Потерпевшими по делу выступают ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», которые оценили свой ущерб в 2,7 миллиона рублей.