СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолёта почти на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе

Издание The Daily Beast сообщает, что по результатам расследования, проведенного в сотрудничестве с центром «Досье» Михаила Ходорковского, журнала Der Spiegel и портала социальных новостей Newslines, оригинал письма с угрозой взрыва, который побудил президента Лукашенко отдать приказ посадить самолет с белорусским оппозиционером, указывает на ряд фактических несоответствий.

Во-первых, временная метка на электронном сообщении с закодированного адреса, свидетельствует, что оно было отправлено через 24 минуты после того, как летчики получили новость о бомбе на борту и настоятельную рекомендацию сесть в Минске.

Кроме этого, несмотря на утверждение Лукашенко о том, что послание было направлено одновременно в несколько аэропортов, включая Афины, Греция, откуда был совершен вылет судна, это опровергает.

Сомнения, как пишут расследователи, или предположения о некомпетентности белорусских спецслужб и президента вызывает и заявление официального Минска о том, что письмо с почтового сервера protonmail было отправлено из Швейцарии, что технически узнать невозможно из-за его защищенности.

Напомним, что ранее военизированная группировка ХАМАС опровергла свою причастность к отправке электронного сообщения, заявив, что «не прибегает к подобным методам».