СК РФ: Половина поручений властей, связанных с массовым убийством в керченском колледже, так и не выполнена

Среди них были и инициативы, связанные со школьной охраной.

Специалисты Следственного комитета проверили выполнение распоряжений правительства и руководства страны, которые те давали после убийства 20 человек в керченском колледже, и пришли к выводу, что на сегодняшний день только пятьдесят процентов из них можно называть выполненными.

Об этом объявил руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Он добавил, что речь идёт в том числе и о тех инициативах, над которыми СК долго работал, в частности, «которые давались в широком плане, начиная от охран школы и заканчивая воспитательной работой».

Председатель Следственного комитета добавил, что недавняя стрельба в Казани, где отчисленный студент колледжа пришел в школу и застрелил девять человек, произошла именно из-за того, что там не было охраны. Бастрыкин возложил вину на родителей учащихся, которые должны были дать на неё деньги, но отказались, «хотя договор существовал».

Помимо этого, глава ведомства раскритиковал Министерство просвещения и Министерство образования и науки. По словам Бастрыкина, государственные органы, уполномоченные заниматься воспитанием молодежи, нередко совершенно этого не делают.

Директор школы № 109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что Бастрыкин не является профессионалом в сфере образования и поэтом то, что он говорит, не соответствует действительности.

«Бастрыкин не является профессионалом, и то, что он говорит, не соответствует действительности. Это напоминает такую ситуацию, что вот дети выходят на митинги, а еще убийцы приходят в школы — почему это связывается в одно? Потому что нет воспитания. Это ложь. Мы не перестали водить детей в экспедиции, делать театральные постановки, совершать экскурсии», — отметил он.

С точки зрения Ямбурга, то, что власти пытаются навязать — это идеология. «Думают, что если детям вставят идеологическую клизму — они будут другими. Но откроем Конституцию, даже измененную: не может быть единой идеологии в многонациональном и многоконфессиональном государстве, где есть верующие и атеисты. Надо помогать детям вырабатывать мировоззрение, а это не идеология. А Бастрыкин рассуждает по-военному», — считает эксперт.

При этом Ямбург согласился с заявлением Бастрыкина о том, что половина поручений правительства после стрельбы в Керченском политехническом колледже в 2018 году выполнена не была. «Действительно уже было поручение по поводу и продажи оружия, и возраста, и справки, и многие вещи не были выполнены. Дальше у меня возникает вопрос: а кому это выгодно? Я боюсь, поручение и сейчас не будет выполнено», — сказал директор школы.

Ямбург полагает, что властям следует обратить внимание на медицинскую сторону вопроса. «Я не устаю говорить, что стреляет не ружье, а голова. И нужно восстанавливать медицинские службы и профилактировать эти вещи, чуть ли не с детского сада», — пояснил он.

Ямбург также согласился с предложением Рособрнадзора поставить в каждом пункте проведения ЕГЭ пост МВД для обеспечения безопасности. Сегодня об этой мере рассказал глава ведомства. Кроме того, в преддверии Единого государственного экзамена вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами призвала усилить меры безопасности в учебных заведениях.

Итогов по исполнению поручений после трагедии в колледже в Керчи пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.