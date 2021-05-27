Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала»

В прошедшем сезоне футбольный клуб занял второе место в Чемпионате Испании.
В Лиге чемпионов в полуфинале «Реал» по сумме двух матчей уступил английскому «Челси».
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В прошедшем сезоне футбольный клуб занял второе место в Чемпионате Испании.
В Лиге чемпионов в полуфинале «Реал» по сумме двух матчей уступил английскому «Челси».
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