«Домодедово» утром принял самолёт, на борту которого находились более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Зам.главы МЧС Андрей Горович сообщил, что полёт прошёл в штатном режиме.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ.
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Зам.главы МЧС Андрей Горович сообщил, что полёт прошёл в штатном режиме.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…