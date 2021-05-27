ФСБ рапортует о предотвращении двух терактов в Ставропольском крае

Задержаны два радикальных исламиста, один из которых местный житель, а второй — мигрант из Средней Азии.
Как утверждают в ЦОС ФСБ, они планировали теракт на транспорте. Имена и подробности не приводятся.
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Задержаны два радикальных исламиста, один из которых местный житель, а второй — мигрант из Средней Азии.
Как утверждают в ЦОС ФСБ, они планировали теракт на транспорте. Имена и подробности не приводятся.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…