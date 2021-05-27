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13:35, 27 мая 2021

ФСБ рапортует о предотвращении двух терактов в Ставропольском крае

Задержаны два радикальных исламиста, один из которых местный житель, а второй — мигрант из Средней Азии.

Как утверждают в ЦОС ФСБ, они планировали теракт на транспорте. Имена и подробности не приводятся.


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