Петербургская прокуратура требует запретить сообщество «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook после жалобы единоросса

В надзорном ведомстве решили, что на странице публикуется запрещенная информация.

Жалоба на группу поступила от депутата Государственной Думы, единоросса Игоря Сапко. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, проверка прокуратуры подтвердила, что некоторые материалы «Российской ЛГБТ-сети» могут «причинять вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

В заключении, которое подготовили в одном из государственных центров психологической помощи, даже говорится о том, что эта группа в социальной сети создает привлекательный образ гомосексуализма.

Юристы ЛГБТ-организации в разговоре с «Новой газетой» пояснили, что попытки заблокировать их информационные ресурсы, в том числе сайт и группу во «ВКонтакте», ведутся на протяжении последних трёх лет. По этому иску первое судебное заседание назначено на конец следующего месяца.

На сообщество «Российской ЛГБТ-сети» во «ВКонтакте» подписано более 85 тысяч человек, на группу в Facebook — около семи тысяч.