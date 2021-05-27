Еще два рейса в Москву из ЕC отменили из-за того, что европейские перевозчики хотели выполнять их в обход Белоруссии

В 13:45 по местному времени из Вены в Москву должен был вылетать борт «Австрийских авиалиний» — сейчас на табло аэропорта «Домодедово» он значится как отмененный.

Во второй раз отменился и рейс Air France из Парижа в Москву — вчера пассажиры просидели в самолете на взлетной полосе три часа, ожидая разрешения от России на вылет, но так и не дождались. Пассажирам тогда прямо сказали, что Москва не согласовала новую трассу маршрута — в обход белорусского воздушного пространства.

Источник агентства «Интерфакс» напоминает, что эти рейсы, как и большинство нынешних из Европы в Россию, до сих пор формально — не регулярные, а «грузопассажирские» (ведь пассажирское авиасообщение как бы приостановлено из-за пандемии). Это значит, что план полета на каждый такой рейс перед его выполнением страны согласовывают в ручном режиме. Ну, или не согласовывают.

Большинство европейских стран закрыли свое небо для белорусских самолетов и начали летать в обход Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой в Минске 23-го мая рейса Афины-Вильнюс ирландской компании Ryanair. Для перехвата пассажирского борта в небо подняли истребитель. С самолета сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.