Социальная сеть Twitter оштрафована еще на 4 миллиона рублей за неудаление призывов выходить на несогласованные акции

Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде.
В течение сегодняшнего дня будет рассмотрено еще 5 протоколов в отношении Twitter. Общая сумма штрафов может составить 26 миллионов рублей.
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Об этом сообщили агентству РИА Новости в суде.
В течение сегодняшнего дня будет рассмотрено еще 5 протоколов в отношении Twitter. Общая сумма штрафов может составить 26 миллионов рублей.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…