Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши, назвавшего Россию «ненормальной страной»

Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Варшаву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей».

«И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента [Польши Анджея Дуды], и не дает возможности им проявлять политическую мудрость», — отметил Песков.