Президент Польши назвал Россию ненормальной страной

Во время визита в Грузию Анджей Дуда сказал, что Москва действует агрессивно и по-имперски, и мировое сообщество должно на это решительно отреагировать. Он пообещал поднимать российский вопрос на Генассамблее ООН и на Совете по правам человека. В следующем году Польша будет председательствовать в ОБСЕ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, назвала слова Дуды «аморальными, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого, по выражению депутата, фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом».