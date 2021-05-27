Осужденные к принудительным работам, по данным ФСИН, могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц

Такие цифры в интервью газете «Известия» назвала начальник пресс-бюро Службы исполнения наказания Кристина Паньшина.

Она оговорилась, что до такого уровня зарплаты доходят только в некоторых случаях. В среднем же осужденные, к примеру, в Новгородской области или Приморском крае, получают 24 тысячи и 20 тысяч рублей соответственно.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал суммы фантастическими и предположил, что ФСИН посчитала их за год или имела в виду зарплаты «для своих».