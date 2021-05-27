Компания «Белавиа» отменила рейсы в Калининград из-за запретов европейских стран

Перевозчик сообщает на своем сайте, что самолеты не будут летать еще по 11-ти направлениям в Европе до конца октября.

Ранее саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в европейские аэропорты и над территорией Евросоюза и рекомендовал собственным перевозчикам избегать белорусского воздушного пространства.

Это была реакция на инцидент с пассажирским лайнером авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Он экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. Для его сопровождения был поднят белорусским истребитель. Позже выяснилось, что на борту был разыскиваемый властями сооснователь Telegram-канала NEXTA. Его задержали.