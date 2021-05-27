Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь фонда «Линия жизни» Юлия Витковская.

«Акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь» будет проходить в Москве в саду «Эрмитаж» 29–30 мая и 5–6 июня с 12.00 до 16.00», — рассказала она.

По словам Витковской, собранные деньги пойдут на лечение пятилетнего Дмитрия Андреева из подмосковной деревни Сменково. Мальчику необходим курс восстановительного лечения в Научно-практическом Центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. Стоимость курса 250 000 рублей.

Она добавила, что за 4 года проведения акции было собрано 24,8 млн рублей, и помощь получили 87 детей.