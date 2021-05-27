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12:07, 27 мая 2021

Глава СК признал, что половина поручений по безопасности школ после стрельбы в керченском колледже не была выполнена

фото: сайт СК РФ
фото: сайт СК РФ

Александр Бастрыкин выступил с докладом в связи с недавней новой массовой стрельбой — на этот раз в казанской гимназии №175 (Бастрыкин посетовал, что и это учебное заведение толком не охранялось, так как на это не хотели сдавать деньги родители учеников).

По итогам предыдущей подобной трагедии, объявил глава СК, до сих пор не исполнены 50% поручений президента и правительства на федеральном уровне — начиная от охраны учебных заведений и заканчивая воспитательной работой. В этой части Бастрыкин обрушился с критикой на министерства просвещения и науки, которые, по его мнению, плохо работают с молодежью.

10 мая 19-летний Ильназ Галявиев убил 7 подростков и двух педагогов (еще более 20 человек ранены). Стрелка арестовали, он ожидает психиатрической экспертизы, ему грозит срок вплоть до пожизненного.

В октябре 2018-го в Керченском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков убил более 20 человек и ранил почти 70, а затем покончил с собой. И в Казани, и в Керчи нападавшие использовали легально купленное оружие.


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