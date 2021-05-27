Бастрыкин: Трагедия в Казани произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители

Глава СК РФ раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство, сообщает РИА Новости.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал он в ходе военно-научной конференции в Москве.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.