Военные освободили временного президента и премьер-министра Мали

Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на представителя вооруженных сил. Информацию подтвердили семьи политиков. Другие подробности не приводятся.

Ранее военные в ответ на призывы международного сообщества освободить руководителей страны в качестве условия называли их отставку. Президента и премьера в понедельник вечером насильно вывезли на армейскую базу после того, как группа военных не согласилась с обновленным составом правительства.

Это уже второй государственный переворот в западноафриканской республике за последние 9 месяцев.