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12:08, 27 мая 2021

Шесть человек пострадали в результате аварии городского автобуса в Петербурге

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

Удар был такой силы, что автобус заехал на опору уличного освещения и повис на ней. Медики отправили в больницу водителя, кондуктора, троих пассажиров и пешехода, который стоял у столба. Именно с ним столкнул двухсекционный автобус компании «Пассажиравтотранс».

Как сообщает региональное управление МВД, трое — в тяжелом состоянии, водителю автобуса после аварии зажало левую ногу, у него явно повреждён позвоночник. Спасатели извлекали его через водительское окно. Еще двое получили травмы средней степени тяжести. Кроме пассажиров автобуса пострадал и пешеход, автобус сбил его перед столкновением со столбом и отбросил на несколько метров. Его также госпитализировали.

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Фотографии с места происшествия и видео момента столкновения очевидцы разместили в соцсетях. На них отчетливо видно, как на перекрёстке улицы Котина и Ленинского проспекта за несколько метров до остановки, автобус протаранил столб и повис на нем в воздухе так, что колеса первой секции машины полностью оторвались от земли. Опора освещения при этом до конца не сломалась.

В компании «Пассажиратотранс» сообщили, что за рулем автобуса был 55-летний мужчина. Перед рейсом он прошел осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска был в исправном состоянии.

По предварительным данным полиции причина аварии в том, что водитель не справился с управлением. Прокуратура начала проверку.


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