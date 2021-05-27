Рейс компании Air France в Москву в обход Белоруссии снова отменили

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные аэропорта «Шереметьево».

Источник, знакомый с подготовкой рейса, сказал, что поскольку формально регулярное авиасообщение между Россией и Францией не восстановлено, каждый рейс считается грузопассажирским — то есть, вывозным, и требует отдельного согласования с властями.

Air France не смогла выполнить рейс из Парижа в Москву и накануне. Перевозчик объяснил это техническими вопросами, связанными с необходимостью избегать белорусского воздушного пространства.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании избегать неба над Белоруссией в связи с недавним инцидентом с принудительной посадкой самолета ирландской компании Ryanair.