Задержанной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге, по данным МИД, еще не предъявили обвинение

Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что сейчас дипломаты делают все для того, чтобы права соотечественницы были защищены.

София Сапега была задержана в аэропорту Минска 23-го мая после экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. «Новая газета» со ссылкой на источники писала, что ее подозревают в организации массовых беспорядков. Семья задержанной при этом настаивает, что она не занималась политикой.

Сапега – подруга сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан вместе с ней.