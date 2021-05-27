Роскомнадзор пригрозил крупными штрафами соцсетям за неудаление запрещенного контента

По словам главы ведомства Андрея Липова, соответствующие протоколы могут быть составлены уже летом.

Речь может идти о денежных санкциях, которые составят от 10% до 20% от годовой выручки компаний, рассказал Липов. Такие штрафы, согласно действующему законодательству, назначают за повторное неудаление запрещенных публикаций. Причем если в них содержатся детская порнография, призывы к экстремизму либо же пропаганда наркотиков, то санкции выше.

Как говорят в Роскомнадзоре, сумму штрафа будет определять суд, при этом в ведомстве надеются, что крупные компании, к которым есть претензии, удалят запрещенные материалы в срок.

В частности, регулятор в начале июня намерен проверить, удалила ли такие публикации соцсеть Twitter, работа которой искусственно замедляется на мобильных устройствах. Речь идет о 600 материалах. Работа Facebook и поисковой системы Google, в свою очередь, несмотря на высказанные ранее угрозы, пока замедлена не будет, поскольку штрафы эффективны, убеждены в Роскомнадзоре.

Мировой суд накануне назначил очередные штрафы по делам о неудалении запрещенного контента. Facebook по рассмотренным протоколам должен заплатить 26 млн рублей, Google — 6 млн.