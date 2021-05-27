Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам по делу о смерти младенца

Оно будет направлено на новое рассмотрение. Фигурантами дела являются бывшая и. о. главного врача одного из калининградских роддомов Елена Белая и реаниматолог Элина Сушкевич. Следствие считает их причастными к убийству недоношенного ребенка.

Калининградский областной суд рассматривал это дело с участием присяжных, которые с небольшим перевесом оправдал врачей. Однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции постановил начать разбирательство с самого начала в первой инстанции.

Как считает гособвинение, Белая, которая исполняла обязанности главврача роддома, предложила умертвить ребенка, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить статистические показатели. Ее подчиненная, как утверждалось, согласилась это сделать и ввела недоношенному младенцу смертельную дозу магния сульфата, одновременно занеся в документы данные, что ребенок умер в утробе матери. После оправдательного приговора Следственный комитет и мать погибшего младенца подали жалобу: они убеждены, что вину врачей подтверждали проведенные экспертизы.

Дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс: представители сообщества говорили о возможной ошибке, допущенной следствием, и уверяли, что вероятность выживания недоношенного ребенка не превышала 10%.