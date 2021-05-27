Полиция проводит обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии в Москве, Петербурге и Красноярске

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь партии Надя Ева.

«В Москве проходит обыск у члена федерального комитета Игоря Ефремова. Есть неподтвержденная информация, что сразу после описи его повезут на допрос. К нему не пускают адвоката Мансура Гильманова. Также прошел обыск у родителей зампреда Либертарианской партии Ивана Чинарова», — рассказала она.

Кроме того, по словам Евы, сегодня утром приходили с обысками к бывшему пресс-секретарю партии Александру Гуду, которого сейчас нет в России. «В Красноярске проходил обыск у члена регионального отделения Ильи Даниленко. Прямо сейчас у нас нет связи с председателем московского отделения Антоном Овчаровым — его имя тоже фигурировало в постановлении об обысках», — уточнила она.

Ева сообщила, что обыски проходят по статье 267 УК — «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» во время акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального. При этом она отметила, что Ефремов вообще не участвовал в митингах, а Овчаров был там только как корреспондент информационного агентства «Вольница».

По версии следствия, протестующие перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве, что привело к остановке дорожного движения и блокировке транспортных коммуникаций. Потерпевшими по делу выступают ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс», которые оценили свой ущерб в 2,7 миллиона рублей.