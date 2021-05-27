Захарова: Консул РФ ждал доступа к задержанной в Белоруссии Сапеге почти сутки из-за проведения юридических процедур

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Наш консул находился там практически сутки в ожидании итого, как будет предоставлен доступ. Дело в том, что там проходили юридические процедуры, в которых она принимала участие. Я не знаю, как они называются. Допрос, беседа ли — этот вопрос к ее адвокату. Консул приехал туда сразу же после того, как мы получили официальное уведомление от белорусской стороны. Он находился там целый день, ожидая, когда эти процедуры, в которых она принимает участие, завершатся. Они завершились к вечеру. Вечером была проведена встреча», — рассказала Захарова.

Говоря о степени лояльности белорусских властей в вопросе организации контактов с задержанными россиянами, дипломат отметила, что, если МИДу «требуется больше взаимопонимания от белорусской стороны по каким-либо вопросам», ведомство «всегда им об этом говорит».