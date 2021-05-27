Захарова посчитала некорректным вопрос о том, считает ли МИД РФ задержанную в Минске россиянку Сапегу политзаключенной

«Вы на каком основании задаете мне этот вопрос? Мы же не правозащитная организация. Мы государственная структура, которая сейчас начала заниматься отстаиванием прав российской гражданки, что является нашей основной задачей», — сказала дипломат в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Захарова добавила, что МИД пока не знает, какие обвинения предъявлены Сапеге. «Их, насколько мы поняли, еще не предъявили. Поэтому на данный момент делать подобные заключения и вообще делать заключения странно. Информации пока нет. Я слежу за всем, что говорит ее адвокат, говорят ее родители — я не видела подобных оценок», — отметила дипломат.