Певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства к главному редактору издания Wonderzine

Поводом для обращения в суд стала колонка Юлии Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует».

В статье со ссылкой на Telegram-каналы говорилось о том, что поездку певицы на песенный конкурс лоббировали зам.главы администрации президента Сергей Кириенко, а также бизнесмен и друг Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Манижа в ответ написала в своем Instagram, что журнал не побрезговал желтизной, и заявила, что у нее есть доказательства, опровергающие информацию о поддержке Кремля.

На «Евровидении» Манижа заняла 9-е место.