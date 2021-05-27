Полицейские проводят обыски в доме мэра Оренбурга

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Утверждается, что к главе города Владимиру Ильиных пришли, в том числе, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Об оперативных мероприятиях в здании мэрии сообщалось еще на прошлой неделе. Обыски прошли в ряде управлений администрации Оренбурга и некоторых коммунальных муниципальных организациях. При этом претензий кому-либо предъявлено до сих пор не было.