В Пентагоне отказались использовать термин «враг» по отношению к России

Официальный представитель американского Минобороны Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что никто не вешает такой ярлык на Москву, и это не то определение, которое используют в Вашингтоне.

Корреспондент одного из изданий на пресс-конференции, говоря о военных маневрах Сербии и России, сказал, что страна, являющаяся членом программы НАТО, провела учения с врагом. Представитель Вашингтона, в свою очередь, отметил, что не располагает подробностями об этом, и что такие действия являются делом двух суверенных государств.