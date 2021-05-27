В Роспотребнадзоре не исключают, что человечеству придется прививаться от коронавируса ежегодно обновленными вакцинами

Глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов в интервью агентству РИА Новости сказал, что достаточно вероятна ситуация, подобная той, что происходит сейчас с тем же вирусом гриппа.

Специалист считает, что к осени ученые накопят достаточно информации по эффективности уже существующих препаратов против новых штаммов.

Вакцинация от коронавируса на сегодняшний день проводится во всех российских регионах. На днях власти Якутии объявили об обязательной вакцинации, однако после широкого распространения информации в прессе формулировка была смягчена — теперь речь идет о массовой прививочной кампании.