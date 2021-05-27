Россиянка София Сапега признана белорусскими правозащитниками политзаключённой

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» сообщила, что задержанная в Минске россиянка Сапега получает поддержку российской стороны по отстаиванию её прав. Посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями россиянки Сапеги, добавила Захарова.

София Сапега была задержана в аэропорту Минска 23 мая после экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. Позже один из провластных Telegram-каналов распространил видео, на котором россиянка признаётся в том, что является редактором Telegram-канала, публикующего личные данные силовиков.

Сапега — подруга сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который также задержан. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков.