Полиция проводит обыски в домах членов Либертарианской партии

Некоторых из них уже увезли на допрос в Следственный комитет. Обыски идут в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. По словам задержанных, они связаны с уголовным делом о перекрытии дорог во время акций 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

В Москве, по данным политика Михаила Светова, обыски проходят у Игоря Ефремова, Ивана Чинарова и Антона Овчарова — с последним, как утверждается, и вовсе отсутствует связь. Ефремова, в свою очередь, уже доставили на допрос в СК.

Кроме того, силовики пытались попасть в квартиру к бывшему пресс-секретарю Либертарианской партии Александру Гуду, но спустя некоторое время силовики уехали. Гуда в доме не было, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Помимо этого, задержан либертарианец Всеволод Осипов. Еще по одному обыску проходит в Красноярске и Санкт-Петербурге, в том числе одного члена партии, как отмечает Светов, сейчас ищут.

Ранее фигурантом дела о перекрытии дорог являлся только один либертарианец — секретарь красноярского отделения партии Глеб Марьясов.