Захарова: Консул России в Белоруссии находится на связи с задержанной в Минске россиянкой Сапегой и её родителями

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Ей по белорусскому законодательству в течение 10 дней с момента задержания должны предъявить обвинение, либо отпустить. Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Она не высказывала жалоб на условия содержания и обращение. У нее были просьбы бытового плана. Мы сделали так, что они были все удовлетворены. Поддерживается контакт с ее мамой и отцом, причем постоянно», — рассказала она.