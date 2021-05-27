У бывшего губернатора Хабаровского края в СИЗО развился постковидный синдром

Об этом в Instagram сообщил глава столичной ОНК Алексей Мельников. Он встретился с Сергеем Фургалом накануне.

Правозащитник добавил, что поражение легких медики определить не могли. Он ожидает, что в начале лета экс-главу региона все-таки направят на обследование.

Мельников уточнил, что условия содержания Фургала не изменились — ему не дают свиданий, не доставляют почту и не позволяют организовать приватную встречу с защитником.

Фургала задержали в прошлом году. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х. Бывший губернатор своей вины не признаёт.