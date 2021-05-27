Суд в Петербурге рассмотрит иск администрации города к владельцам сгоревшей «Невской мануфактуры»

Власти города требуют восстановить историческое здание. Иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области подал городской комитет по охране памятников культуры.

Комитет требует в течение шести месяцев с момента вступления решения суда выполнить противоаварийные работы в сгоревшем здании. Также владельцу нужно будет за четыре года отреставрировать постройку. За просрочку обязательств комитет просит назначить ответчику штрафы.

Напомним, «Невская мануфактура» в прошлом месяце полностью сгорела. Огонь тушили несколько суток. Один пожарный погиб, двое получили тяжелые ожоги. Следственный комитет обвинил гендиректора «Невской мануфактуры» в оказании небезопасных услуг и подозревает также в нарушении требований использования объекта культурного наследия.

После пожара в «Невской мануфактуре» Следственный комитет также возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.