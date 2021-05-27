К членам Либертарианской партии в Москве и Красноярске пришли с обысками

«Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря незарегистрированной организации сообщает о визите силовиков к члену федерального совета ЛПР Игорю Ефремову и к квартире бывшего официального представителя партии Александра Гуда.

Еще один обыск проходит у родителей заместителя председателя партии Ивана Чинарова. В Красноярске полиция пришла к члену местного отделения партии Илье Даниленко.

По сведениям активистов, обыски связаны с уголовным делом о перекрытии дорог на зимних акциях в поддержку Алексея Навального.