ФСБ отчиталась о выдворении британского эсминца из территориальных вод в районе Крыма

Глава пограничной службы Владимир Кулишов рассказал агентству РИА Новости, что это произошло еще в октябре прошлого года.

Экипаж корабля Dragon пересек государственную границу, утверждая, что не слышал предупреждения из-за плохого приема сигнала. По словам Кулишова, корабль выдворили в нейтральные воды при совместных действиях погранслужбы, ВМФ и ВКС.

В Лондоне недавно назвали Москву главной военной угрозой. Один из приоритетов вооруженных сил Великобритании — наращивание присутствия в Черном и Балтийском морях.