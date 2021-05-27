Пресненский суд столицы приступит к рассмотрению иска Алексея Навального к Дмитрию Пескову

Оппозиционер обратился в суд после того, как пресс-секретарь президента России связал его деятельность с американскими спецслужбами. Теперь Алексей Навальный рассчитывает на то, что по итогу дела пресс-секретарь главы государства принесет свои извинения и публично опровергнет свое же высказывание.

Будет ли Алексей Навальный присутствовать на заседании по делу, пока не известно. Сейчас он отбывает наказание в колонии под Покровом по делу «Ив Роше».

Добиться начала судебного процесса по иску Навальному удалось не сразу. Как ранее говорила пресс-секретарь Пресненского суда, обращение приходилось дорабатывать, чтобы его могли принять в инстанции. Так, впервые оппозиционер получил свое заявление обратно из-за процессуальных недостатков, в начале же апреля иск был оставлен без движения до устранения очередных неточностей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отказывался комментировать дело в отношении него.