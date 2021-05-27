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08:04, 27 мая 2021

Суд в Москве рассмотрит апелляцию политика Любови Соболь на решение по делу о незаконном проникновении в жилище

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Приговор незаконный, считает адвокат Любови Соболь Владимир Воронин. Он подчеркивал, что суд положил в основу своего решения совершенно необоснованные, немотивированные доводы обвинения.

Юриста ФБК* приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты. Ее также обязали ежемесячно отмечаться. До вступления приговора в силу Соболь останется под подпиской о невыезде.

Уголовное дело завели после того, как в декабре политик пришла в квартиру к теще предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — фигуранта расследования о покушении на оппозиционераа́лексея Навального.

Как утверждала признанная пострадавшей женщина, Соболь «оттолкнула» ее и «ворвалась» в квартиру, из-за чего она ощутила «нравственные страдания и физическую боль». По версии следствия, политик пришла в квартиру, где, как она полагала, находится Кудрявцев, «с целью популяризации личности» и снимала свои «противоправные действия» на телефон.

21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора предположительно с Константином Кудрявцевым, на которой тот фактически признает факт покушения на политика.

* российские власти считают организацию иностранным агентом


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