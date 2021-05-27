Капитан российского торгового судна «Амур» согласился на добровольное сотрудничество с японским следствием

Капитан российского торгового судна «Амур», которое накануне столкнулось с рыболовецкой шхуной из Японии, согласился на добровольное сотрудничество с японским следствием.

Как передает РИА со ссылкой на российское консульство в Саппоро, о его задержании информации нет.

Как сообщил агентству консул Роман Колесник, «изменений в статусе капитана нет». Он подчеркнул, что в случае задержания японская сторона должна уведомить российскую сторону по дипломатическим каналам.

По словам Колесника, судно «Амур» также не задержано. В то же время ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии сообщает, что российский траулер может быть задержан в порту Момбецу на время официального разбирательства. Накануне «Амур» столкнулся с японским рыболовным судном близ острова Хоккайдо. В результате инцидента погибли три японских рыбака, среди россиян пострадавших нет.