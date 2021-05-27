Первое издание Евгения Онегина, записку Григория Распутина своему убийце и пуанты Майи Плисецкой выставят на продажу сегодня в Петербурге.

Самый дорогой лот предстоящего аукциона — первое прижизненное издание Евгения Онегина. Его стартовая цена 12,5 миллионов рублей. При жизни Александра Пушкина, роман выходил в главах Это издание как раз и есть собранные главы под одним переплетом. Также сегодня на продажу выставят еще и прижизненное издание «кавказского пленника».

Кроме библиографических редкостей коллекционеры смогут побороться за автограф Чайковского (стартовая цена 650 тысяч рублей) за пуанты Майи Плесецкой (350 тысяч рублей). Еще один любопытный Лот — записка Распутина своему предполагаемому убийце князю Юсупову. в ней говорится «Кньязу Феликсу. Помочь надо живому о мертвом. Ангелы радовать[ся] будут. Целую Григорiй» Торги за этот документ начнутся с цены в 760 тысяч

Аукцион будет проходить онлайн.