Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 70-летнего ученого Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене

Валерия Голубкина арестовали в середине апреля. Подробности дела неизвестны, поскольку материалы засекречены. Однако, как писали информаагенства со ссылкой на источники, речь идет о передаче западной разведке секретных данных в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета. Причем проходит Голубкин по тому же делу, что и арестованный в декабре физик Анатолий Губанов.

Сам ученый, который работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, вину не признает. В середине мая адвокаты Голубкина сообщили об ухудшении состояния здоровья профессора. По их словам, у него проблемы с сердцем, это последствия коронавируса. Несколько лет назад он перенес онкологическое заболевание. Защита простит о переводе Голубкина под домашний арест.

Статье о госизмене 70-летнему профессору грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

За последние 20 лет в России уголовному преследованию по статьям о госизмене и разглашении гостайны подверглись десятки ученых. Во всех случаях материалы дел были засекречены