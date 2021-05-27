Мировой суд столицы рассмотрит сегодня вопрос о штрафах в отношении социальных сетей Twitter и TikTok

Оба дела касаются отказа удалить запрещенную в России информацию по требования контролирующего ведомства.

В частности, в отношении социальной сети Twitter будет рассматривать сразу 6 протоколов. По каждому из них сервису микроблогов грозит штраф в размере 4 миллионов рублей. Всего же соцсеть могут обязать выплатить 24 миллиона.

К платформе коротких видео TikTok Роскомнадзор предъявляет аналогичные претензии. При этом рассматриваться будет только 1 протокол. По нему компании также грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Какой именно контент не устроил Роскомнадзор, в ведомстве и суде не уточняют. Вместе с тем известно, что речь идет о публикациях, связанным с митингами в поддержку политика Алексея Навального, которые проходили зимой по всей стране.

По той же статье предстоит разбирательство компании Google. Как ожидается, оно пройдет 1 июня в Мировом суде.