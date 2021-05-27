В Румынии выставят на аукцион личный самолет бывшего президента Николае Чаушестку

Пассажирское воздушное судно ROMBAC 1-11 использовалось бывшим главой государства для официальных визитов в зарубежные страны в период с 1986 по 1989 год. До этого момента в стране существовало всего 9 пассажирских самолетов такого типа. Его стартовая цена составит 25 тысяч евро.

ROMBAC 1-11 был единственным типом пассажирских самолетов, которые производились в Румынии. Первый полет на машине был совершен осенью 1982 года. Первая пассажирская перевозка состоялась спустя несколько месяцев.

Ранее Национальное агентство налоговой администрации Румынии продало на аукционе автомобиль Николае Чаушеску за 44 тысячи долларов.

Как сообщает аукционный дом Artmark на аукционе в этот день также будет выставлен другой президентский самолет, который использовал в течение первого срока президентства Иона Илиеску.