Депутаты думы Владивостока приняли решение о досрочном прекращениии полномочий мэра города Олега Гуменюка

На прошлой неделе он подал заявление об отставке. Как передает «Интерфакс», сам Гуменюк на заседании отсутствовал.
Гуменюк решил оставить свой пост сразу же после того, как полпред Путина в ДФО Юрий Трутнев посоветовал ему уволиться.
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На прошлой неделе он подал заявление об отставке. Как передает «Интерфакс», сам Гуменюк на заседании отсутствовал.
Гуменюк решил оставить свой пост сразу же после того, как полпред Путина в ДФО Юрий Трутнев посоветовал ему уволиться.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…