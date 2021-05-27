Депутаты думы Владивостока приняли решение о досрочном прекращениии полномочий мэра города Олега Гуменюка

На прошлой неделе он подал заявление об отставке. Как передает «Интерфакс», сам Гуменюк на заседании отсутствовал.

Гуменюк решил оставить свой пост сразу же после того, как полпред Путина в ДФО Юрий Трутнев посоветовал ему уволиться.