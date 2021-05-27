Власти РФ надеются на прогресс в отношениях с США «как минимум в двух областях»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах, по итогам переговоров Путина и Байдена, в Москве ожидают «локального потепления» в вопросах стратегической стабильности и условий работы дипломатов.

Предполагается, что эти договоренности могут быть не зафиксированы в итоговом заявлении. Собеседники издания предположили, что РФ и США могут «найти понимание» по таким региональным вопросам, как ситуация в Афганистане и на Корейском полуострове, однако не стоит ждать согласия в вопросах Украины, Сирии и Белоруссии.

Встреча Путина и Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.